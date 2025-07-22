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Про событие
Опен-эйр — это танцевальный вечер, который проходит на свежем воздухе. Событие проходит каждый вторник с 19:00 до 22:00 (иногда до 23:00, если очень не хочется уходить). Программа вечера состоит из схемных танцев 19-20 века с 19:00 до 21:00. После 21:00 начинается свободный кросс-степ вальс. Надень любую удобную одежду и обувь. На деревянном покрытии удобно в кедах, туфлях, которые хорошо держатся на ноге. В случае непогоды —мероприятие отменяется. Об этом отмене мероприятия организатор сообщает в сообществе — https://vk.com/studiotouch
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