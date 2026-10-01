Встреча с Марией Степновой — автором семейной саги «Женщины Лазаря». В центре истории — судьба гениального физика Лазаря Линдта. Он умён, как ребёнок, и сложен, как взрослый, а его жизнь связана с тремя незаурядными женщинами. История семьи разворачивается на фоне смены эпох в России и показывает, как гениальность одного человека может разрушить жизни тех, кто рядом. Ты сможешь пообщаться с автором, чьи книги привлекают внимание многих читателей, переведены на 29 языков, чей голос завораживает своим тембром и просто побыть в поле ещё одного уникального человека нашего времени. Встреча пройдёт онлайн в 13:00 по Москве (17:00 КЕМ) Можно подключиться, даже если не читал книгу. Подробности в тг @ReadingClubLibrary