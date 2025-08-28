Мастер-класс, где ты сможешь взглянуть на сложные эмоции по-новому: не как на врагов, а как на проводников к большей честности с собой и свободе в отношениях. Бывало ли у тебя так: вина не отпускает, даже если ты сделал всё возможное? Или ревность вспыхивает и разрушает доверие там, где вам важнее всего сохранить близость? Эти чувства трудно признать, ещё труднее проживать, и порой кажется, что они полностью захватывают изнутри. Но правда в том, что за виной и ревностью стоят не слабости, а твои потребности и настоящие желания, которые хотят быть услышанными. На мастер-классе ты: — Узнаешь, какие желания и потребности скрываются за виной и ревностью — Поймёшь как проживать эти чувства, а не подавлять их — Попробуешь простые упражнения для осознанного контакта с эмоциями — Обсудишь свои открытия и получите поддержку в группе. Этот мастер-класс для тебя, если ты устал(а) от плена тяжелых переживаний, хочешь понять, как они влияют на твои отношения, и ищешь путь к внутренней свободе и гармонии. Ведущая: Лариса Лобковская — гештальт-терапевт, преподаватель психологии, автор курсов по работе с чувствами. Мастер-класс пройдёт в 19:00 по МСК.