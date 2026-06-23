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Ножницы
Красноярский драматический театр им. Пушкина, проспект Мира, 73
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Завершение:
от 200₽ до 2200₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
В салоне красоты «Последний клок» убита пожилая пианистка — и каждый из гостей хранит смертельный секрет… Сможешь ли ты раскрыть тайну? Кто мог покуситься на её жизнь: торговец антиквариатом, небогатая амбициозная красотка, местная дива с туманным прошлым или эксцентричный хозяин салона, который не в восторге от шумной соседки? Решать тебе, дорогой зритель, как полноправному участнику расследования! В США в 1992 году спектакль «Ножницы» занесли в Книгу Рекордов Гиннеса как самую «долгоиграющую» не музыкальную постановку. Только в Бостоне, где комедия впервые увидела свет в нынешнем варианте, пьеса идет ежедневно в течение сорока лет! За эти годы она была переведена на полсотни языков, и уже более 12 миллионов зрителей по всему миру присоединились к увлекательному расследованию.
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