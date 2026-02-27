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Nox
Kroika bar, проспект Мира, 57
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Каждый из нас носит в себе Ночь. Свою глубокую, тёмную и непокорную. Для кого-то она как запретные желания, для других – обман чужих ожиданий. Это истинная сущность людей. Вместе с адептами и мастерами, NOX предлагает погрузиться чуть глубже обычного и посмотреть в глаза своей тени под мрачное и завораживающее музыкальное сопровождение. Танцпол Кройки будет во власти семерых: Rannikh Ju Tuma UNWN lil owo D’ju key_real92 vonvcx DC: dark fashion по возможности
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