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В Новогоднюю ночь двери Дома вновь откроются. Тебя ждёт: - Незабываемая праздничная атмосфера - Три любимых танцпола Дома (Парадный зал, Гостиная, Кабинет) - Предвкушение нового этапа в жизни с загадыванием желаний - Встреча с теми, кого давно не видел, и новые знакомства - Вдохновённое общение на барах и других локациях - Праздничные фотозоны
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