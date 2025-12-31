В Новогоднюю ночь двери Дома вновь откроются. Тебя ждёт: - Незабываемая праздничная атмосфера - Три любимых танцпола Дома (Парадный зал, Гостиная, Кабинет) - Предвкушение нового этапа в жизни с загадыванием желаний - Встреча с теми, кого давно не видел, и новые знакомства - Вдохновённое общение на барах и других локациях - Праздничные фотозоны