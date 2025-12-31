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  1. Красноярск
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Новогодняя ночь в Доме

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

В Новогоднюю ночь двери Дома вновь откроются. Тебя ждёт: - Незабываемая праздничная атмосфера - Три любимых танцпола Дома (Парадный зал, Гостиная, Кабинет) - Предвкушение нового этапа в жизни с загадыванием желаний - Встреча с теми, кого давно не видел, и новые знакомства - Вдохновённое общение на барах и других локациях - Праздничные фотозоны

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