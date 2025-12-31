Новогодняя ночь
Флэт, улица Дубровинского, 1А
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Новогодняя ночь в пространстве. Веселись так, как никогда раньше, чтобы в новом году выйти на ещё один уровень вверх, взяв новую планку мощности и качества сразу со старта. Новогодняя ночь длиною в 13 часов будет условно разделена на две части, мэйн тайм и фирменное афтепати, с хитами всех времен и народов. У каждой части своё звучание и свои фишки, но главным в событиях остаются люди, знающие, как создать уют и устроить настоящий рейв на танцполе. Да, да, о тебе речь. Лайн ап прайм: Победа / Макаркин / Даффи. С микро - Ноэль. Лайн ап афтепати: Винд / З-Лоу / Килла. С микро - Ара. Вход: по картам гостя до 02:00 - 500р., после 02:00 - 1000р. Вход без карты +500р. к стоимости. Столы: депозит 2000р. за посадочное место. По вопросу бронирования пиши в сообщения группы: https://vk.com/im/convo/-112556631?entrypoint=community_page&sel=-112556631 Получить карту гостя можно онлайн по этой ссылке: https://registration.lo.cards/?hash=O3RIDubL0GjFBqGC
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