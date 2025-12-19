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  1. Красноярск
  2. События

Новогодний утренник

Hood bar, проспект Мира, 91

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Отправяйся в волшебное путешествие на космическом корабле под названием «Пробел». Согревающая праздничная атмосфера с конфетти, мишурой, гирляндами, хороводами, шампанским с мандаринками и новогодним музыкальным сопровождением от диджеев.

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