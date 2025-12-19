Новогодний утренник
Hood bar, проспект Мира, 91
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Отправяйся в волшебное путешествие на космическом корабле под названием «Пробел». Согревающая праздничная атмосфера с конфетти, мишурой, гирляндами, хороводами, шампанским с мандаринками и новогодним музыкальным сопровождением от диджеев.
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