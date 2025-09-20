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  1. Красноярск
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Норма

Место проведения сообщат в день мероприятия

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500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Электро-дискотека, вдохновлённая стилем родины. Лебеди и шлакоблоки, березовые рощи и наружная реклама, кокошники и профлист — это то, что всем знакомо. Сконцентрируют и расставят все родные стереотипы в одном месте, под самый лучший звук. Красивая секретная локация в центральном районе О месте проведения сообщат за три часа до начала.

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