Пространство всегда было не от мира сего, как некая космическая сила или вовсе другая планета. И ты являешь частью полёта за новыми впечатлениями. А это вселенская любовь. Диджеи: Победа / Винд / З-Лоу / Байэл С микрофонами — Ара, с микрофоном утром — Ермаков Вход: по картам гостя - бесплатный всю ночь, без карты — 500р. Получить карту гостя можно по кнопке «Купить билет».