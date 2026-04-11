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Ночь во Флэт
Флэт, улица Дубровинского, 1А
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Завершение:
от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Пространство всегда было не от мира сего, как некая космическая сила или вовсе другая планета. И ты являешь частью полёта за новыми впечатлениями. А это вселенская любовь. Диджеи: Победа / Винд / З-Лоу / Байэл С микрофонами — Ара, с микрофоном утром — Ермаков Вход: по картам гостя - бесплатный всю ночь, без карты — 500р. Получить карту гостя можно по кнопке «Купить билет».
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