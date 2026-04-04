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  1. Красноярск
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Ночь во Флэт

Флэт, улица Дубровинского, 1А

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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

То самое, безумно атмосферное мясо с уже весенними нотками. Диджеи: Кравцов / Спарк / Винд / Рилоу / Ноэль / Ермаков Вход: по карте гостя — бесплатный всю ночь, без карты — 500р. Получить карту гостя: https://registration.lo.cards/?hash=O3RIDubL0GjFBqGC

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