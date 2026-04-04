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Про событие
То самое, безумно атмосферное мясо с уже весенними нотками. Диджеи: Кравцов / Спарк / Винд / Рилоу / Ноэль / Ермаков Вход: по карте гостя — бесплатный всю ночь, без карты — 500р. Получить карту гостя: https://registration.lo.cards/?hash=O3RIDubL0GjFBqGC
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