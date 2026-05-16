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  1. Красноярск
  2. События

Ночь света

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В Международный день света здесь соберутся, чтобы сделать этот вечер по-настоящему ярким. Будешь много танцевать, ловить свет, музыку и настроение тёплой майской ночи. Приветствуются светящиеся детали, блестки, неон и любые яркие образы — пусть этой ночью светятся не только лампы, но и ты!:) За музыку и атмосферу будут отвечать диджеи, танцы — до поздней ночи.

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