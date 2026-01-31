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Nobe

DIEZEL night club, улица Сурикова, 12/6

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от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Nobe (Москва) — один из основателей музыкального лейбла Bassmatic Records. Его треки выходят на лейблах Siona Record / Rirual / Heinz Music / Bunny Tiger /DNC LIMITED / PIPE&POCHET / GO DEEVA / HEY, LOCATION. Nobe — это артист с большим опытом работы как на живых выступлениях, так и в студийной творческой сфере . Nobe — это качественная, стабильная и современная музыка, которая стремится быть вне времени и хочет служить как newsсhool, так и oldschool. Звучание лежит у истоков Techno, Deep и Afro House стилей и направлен удивлять весь мир своей оригинальностью. Support: Newdem Get Twice Oleg Messer Nikolay Novak Vladimir Fomenko

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