Выбор редакции
Nobe
DIEZEL night club, улица Сурикова, 12/6
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Nobe (Москва) — один из основателей музыкального лейбла Bassmatic Records. Его треки выходят на лейблах Siona Record / Rirual / Heinz Music / Bunny Tiger /DNC LIMITED / PIPE&POCHET / GO DEEVA / HEY, LOCATION. Nobe — это артист с большим опытом работы как на живых выступлениях, так и в студийной творческой сфере . Nobe — это качественная, стабильная и современная музыка, которая стремится быть вне времени и хочет служить как newsсhool, так и oldschool. Звучание лежит у истоков Techno, Deep и Afro House стилей и направлен удивлять весь мир своей оригинальностью. Support: Newdem Get Twice Oleg Messer Nikolay Novak Vladimir Fomenko
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи