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Про событие
Тусовка с гостем из Москвы. Nik Nak — один из самых техничных и востребованных диджеев страны прямо сейчас. Зачинатель трендов и любимчик алгоритмов. Диджей который наверняка попадался тебе в рилсах и имеет многомиллионные просмотры. И это не просто так — его сеты настоящие шоу. Стиль игры гостя сочетает в себе техники вордплэй, тонплэй и скрэтч. Лайн ап: Makarkin / Nik Nak / Z-Low / Wind. С микро в прайм — Ara, с микро на афтепати — Ermakov. Вход: по картам гостя — бесплатный всю ночь, без карты - 500р. Получить карту гостя можно онлайн по этой ссылке: https://registration.lo.cards/?hash=O3RIDubL0GjFBqGC
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