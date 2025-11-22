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Nik Nak

Флэт, улица Дубровинского, 1А

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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тусовка с гостем из Москвы. Nik Nak — один из самых техничных и востребованных диджеев страны прямо сейчас. Зачинатель трендов и любимчик алгоритмов. Диджей который наверняка попадался тебе в рилсах и имеет многомиллионные просмотры. И это не просто так — его сеты настоящие шоу. Стиль игры гостя сочетает в себе техники вордплэй, тонплэй и скрэтч. Лайн ап: Makarkin / Nik Nak / Z-Low / Wind. С микро в прайм — Ara, с микро на афтепати — Ermakov. Вход: по картам гостя — бесплатный всю ночь, без карты - 500р. Получить карту гостя можно онлайн по этой ссылке: https://registration.lo.cards/?hash=O3RIDubL0GjFBqGC

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