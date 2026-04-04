No Hopes (Москва) — диджей, музыкальный продюссер с 20-летним опытом, ранее известный на мировой электронной сцене как Sanya Shelest. Музыкальный куратор Proton Radio (USA) и автор официальной серии миксов Poetika и подкаста NonStop. Основатель лейбла Stress Out. Автор множества ремиксов и треков, которые звучат в клубах и радиостанциях на всех континентах планеты, и периодически попадают в топ 100 Beatport! Трек Sadness достигал 11 строчки чарта легендарного британского издания Music Week! Треки No Hopes были поддержаны в сетах таких артистов, как Armin Van Buuren, Nora En Pure, Don Diablo, Eelke Kleijn, Sander Kleinenberg, Moguai, Fedde Le Grand, Miss Monique, Plastik Funk, Kolombo и многих других. Support : NEWDEM GET TWICE NIKOLAY NOVAK VLADIMIR FOMENKO