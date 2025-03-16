Переиздание классического приключенческого мультфильма Миядзаки. О фильме: Ученик слесаря Пазу живет в маленьком шахтерском городке, разводит голубей, играет на трубе и мечтает о полетах на удивительных крылатых машинах. Однажды ему на голову сваливается — точнее, торжественно и грустно опускается, — девочка Сита, наследница древнего рода и обладательница могучего амулета. За амулетом гоняются воздушные пираты из банды пенсионерки с розовыми косичками (куда менее опасной, чем кажется) и сотрудники секретных структур во главе с обаятельным молодым человеком в очках (куда более страшным, чем можно поверить). Цель и тех и других — найти летающий остров Лапуту (привет доктору Свифту), где хранятся несметные сокровища и бескрайние арсеналы оружия массового поражения. «Лапута» — первый фильм Хаяо Миядзаки, снятый на его собственной студии Ghibli, и это уже «классический Миядзаки» во всем — от антуража до сквозных персонажей. Тут и викторианский быт, и жюль-верновские летательные средства, и вредная, но добрая старушка типа Юбабы из «Унесенных призраками».