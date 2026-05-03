Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Коллажная практика, на которой через образы, фразы и цветные вырезки поговоришь про отношения с городом и собой в городском пространстве. Порассуждаешь о любимых местах и путешествиях или переездах, обсудишь важность выстраивания взаимоотношений с местом, в котором ты живёшь, и поговоришь о том, какие практики коммуникации с городом помогают эти отношения налаживать. Традиционно, на практике беседы на тему будут дополнены практической работой по созданию коллажей, а также самым вкусным чаем в кубках и домашней выпечкой!. Все материалы и угощение включены в стоимость.
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