«Человек создан для счастья, как птица для полёта.» Каждый человек с детства мечтает о счастье. Девушки грезят себя принцессами в богатых бальных платьях, а ещё лучше – ослепительными богинями. С богатым щедрым мужем. Чтобы было здоровье и вечная молодость. Путешествия и пиры. Восторг и преклонение окружающих. Заманчиво? Безусловно. Только за всё в этой жизни приходится рассчитываться. И иногда плата оказывается очень велика. Ты готова к этому? Древняя Греция. Олимп. История очаровательной девушки, её взросления. Попытки разобраться в себе и окружающем мире. Боги и Герои вокруг, посещение Аида, зависть Афродиты, сочувствие муравьев, предательство и любовь. Согласно мифу об Эросе и Психее, девушка принимает дар богов – бессмертие, и становится женой Эроса на веки вечные. Этот миф же несколько отличен. Психея сама создает свою историю и сама задаёт себе вопросы: а нужно ли ей то самое бессмертие? Счастлива ли она? Что ей надо на самом деле?