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Morning coffee club

Lunga
Добровольческой бригады, 26

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Что такое Morning Club? Это утренний кофейный рейв, заряжающий энергией на весь день! Будешь танцевать, пить кофе и слушать кайфовую музыку. Кто сказал, что вечеринки - это ночное развлечение? Забей на стереотипы и отжигай с самого утра! За вайб отвечает школа диджеинга Uppercuts. Вход свободный

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