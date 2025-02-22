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Morning coffee club
Добровольческой бригады, 26
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Что такое Morning Club? Это утренний кофейный рейв, заряжающий энергией на весь день! Будешь танцевать, пить кофе и слушать кайфовую музыку. Кто сказал, что вечеринки - это ночное развлечение? Забей на стереотипы и отжигай с самого утра! За вайб отвечает школа диджеинга Uppercuts. Вход свободный
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