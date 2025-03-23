Метал фестиваль МОЛОТИЛОВО представляет твоему вниманию молодую кровь Красноярской метал сцены! На сцене: Питя Шпагин (презентация альбома) Dares Devil Праймал Phimosisotomy Butcher А также афтепати-сюрприз, о котором узнаешь в день концерта!