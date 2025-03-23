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Метал фестиваль МОЛОТИЛОВО представляет твоему вниманию молодую кровь Красноярской метал сцены! На сцене: Питя Шпагин (презентация альбома) Dares Devil Праймал Phimosisotomy Butcher А также афтепати-сюрприз, о котором узнаешь в день концерта!
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