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  1. Красноярск
  2. События

Молотилово

улица Кирова, 19

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400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Метал фестиваль МОЛОТИЛОВО представляет твоему вниманию молодую кровь Красноярской метал сцены! На сцене: Питя Шпагин (презентация альбома) Dares Devil Праймал Phimosisotomy Butcher А также афтепати-сюрприз, о котором узнаешь в день концерта!

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