Коллажная встреча, где будут собирать» своё любящее сердце через работу с образами. Любовь к человеку, животному, цветку, произведению искусства, дому, миру или чему-то еще, — ты знаешь, как это звучит и выглядит у тебя внутри (даже после жизненных бурь и потерь). А коллаж как техника и поможет это знание «собрать» и увидеть свою сердечность Встречу ведет Анна Соболь — процессуальный терапевт, историк искусств, журналист.