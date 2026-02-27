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  1. Красноярск
  2. События

Моё любящее сердце

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Коллажная встреча, где будут собирать» своё любящее сердце через работу с образами. Любовь к человеку, животному, цветку, произведению искусства, дому, миру или чему-то еще, — ты знаешь, как это звучит и выглядит у тебя внутри (даже после жизненных бурь и потерь). А коллаж как техника и поможет это знание «собрать» и увидеть свою сердечность Встречу ведет Анна Соболь — процессуальный терапевт, историк искусств, журналист.

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