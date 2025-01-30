Курс посвящен взаимодействию моды и кино на протяжении более ста лет. Взаимное влияние кино- и fashion-индустрии друг на друга будет подробно рассмотрено на примере выдающихся картин и кино-икон. Разберешь Джин Харлоу, Марлен Дитрих, «Волшебника страны Оз», «Унесенных ветром», а такж же других звезд и картины 30-х годов. После лекции всегда высылается запись.