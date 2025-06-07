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ober | Мероприятие на заводе
улица Ломоносова, 24
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Историческое здание в центре города на ночь превратится в одну масштабную свето-растительную инсталляцию. Дополнит картину перфоманс от режиссера театра Пушкина Полины Кирилиной. Line up: Merkaida Alei shishetc Xzana Kirill Karlov A440HERTZ Более подробную информацию можно уточнить у организатора - https://t.me/OBERSIB
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