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ober | Мероприятие на заводе

улица Ломоносова, 24

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Историческое здание в центре города на ночь превратится в одну масштабную свето-растительную инсталляцию. Дополнит картину перфоманс от режиссера театра Пушкина Полины Кирилиной. Line up: Merkaida Alei shishetc Xzana Kirill Karlov A440HERTZ Более подробную информацию можно уточнить у организатора - https://t.me/OBERSIB

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