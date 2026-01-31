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  1. Красноярск
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Меняем мышление: Как справиться с газлайтингом

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Практический разговор о психологической безопасности. Мастер-класс посвящён распознаванию и нейтрализации одного из самых коварных видов манипуляции — газлайтинга. «Тебе показалось», «Ты всё выдумываешь», «Я такого не говорил» — слышал подобное? Сомнения начинали тебя разъедать, хотя внутри ты точно знал правду. Поздравления, ты столкнулся с газлайтингом. Но есть и хорошая новость: свою психику можно защитить. Тут не будут просто говорить об абстрактных понятиях. Это мастер-класс-инструкция: как обнаружить «взлом», заблокировать «вирус» сомнений и восстановить доверие к себе. Можешь приносить свои вопросы, сложные ситуации (для общего разбора в комфортном формате) и готовность вернуть себе чувство внутренней опоры.

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