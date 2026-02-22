Выбор редакции
Масленичная PowerPoint вечеринка
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Весёлая, трогательная, смешная и чуточку нелепая вечеринка-знакомство про то, что любит каждый из людей. Что такое PowerPoint вечеринка? Это встреча пока ещё незнакомых людей и короткие презентации о том, что ты любишь, что кажется тебе смешным и интересным, важным и серьёзным. Здесь будут смотреть презентации, задавать вопросы, находить общие интересы, обсуждать и узнавать друг друга. Можно быть как участником (сделать презентацию с выступлением до 5 минут), так и слушателем.
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