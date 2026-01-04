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Мандариновый нетворкинг

Квартира академика, улица Академгородок, 66

Начало:

Завершение:

2026₽
Возраст 18+

Про событие

Январь — время строить планы и ставить цели на год. Это мероприятие, где соединятся нетворкинг, мастер-майнд и мандарины. — нетворкинг: познакомишься, пообщаешься, обменяешься идеями и все участники усилят друг друга, как на мастер-майндах — на этот вечер у всех будут некоторые игровые цели, реализовать которые помогут мандарины — и, конечно, подумаешь про планы на год или на ближайшие пару месяцев нового года, чтобы начать осмысленно, а не «как пойдёт» Организатор Анастасия Андронова, директор агентства семейных событий Mom’s Bazaar, менеджер по работе с группами. Часто январские каникулы вообще единственное время в году, когда можно что-то попланировать. На встрече ты получишь не только оформленные идеи, но и новые контакты, новые варианты развития событий и новый взгляд, который подсветят люди.

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