Контест для всех райдеров, плюс афтэпашка в эмке. Готовься отдыхать и пить коктычи! Контест пройдёт для всех дисциплин: не только для скейтеров и BMX-еров, но и для самокатеров и роллеров. Доставай свой запылившийся инвентарь и газуй во дворик, ведь в этот день будут все. Уже в 20:00 все райдеры (любители, профессионалы и все причастные) начнут обкатывать рампы, как в старые добрые времена, в лучах заката. А в 23:00, участники врываются всей толпой на афтыч в M96! Riders Contest: свободный вход. After party: френд-лист, заявки принимают до 23:00, фри вход по спискам до 01:00. Внимание, покупая билет ты подтверждаешь свое совершеннолетие, адекватное состояние, опрятный внешний вид по дресс-коду и трезвое состояние на входе - в случае нарушения правил, служба фесс-контроля вправе тебя не пустить. Акционный билет по предпродаже возврату не подлежит. Билеты по предпродаже 200, на входе дороже.