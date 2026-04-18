Локальный звук
Kroika bar, проспект Мира, 57
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
«Локальный звук» в стиле котельной (Boiler Room). • В составе участников яркие представители локальной электронной хаус сцены, имеющие за спиной достойный бэкграунд и свою аудиторию слушателей + новое имя в гостях проекта. • Формат котельной (Boiler Room) — особенностью которого является расположение диджея стола прямо в центре танцпола для большего взаимодействия артиста с гостями и гостей с любимыми артистами. Диджеи: L.E.O. NEWDEM GET TWICE YONA FOMENKO ZAHAROV
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