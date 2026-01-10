Выбор редакции
Ленивая Powerpoint вечеринка
«Давайте перейдём», проспект Мира, 56
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Весёлая, трогательная, смешная и чуточку нелепая вечеринка-знакомство про то, что любит каждый. Что такое PowerPoint вечеринка? Это встреча пока ещё незнакомых людей и короткие презентации о том, что ты любишь, что кажется тебе смешным и интересным, важным и серьёзным. Ты будешь смотреть презентации, задавать вопросы, находить общие интересы, обсуждать и узнавать друг друга — ведь знакомства всегда были одной из ключевых задач нашего пространства. Как поучаствовать? Сделать PowerPoint презентацию (продолжительность выступления — до 5 минут) на тему, которая тебе близка. Работа, любимая книга, 5 оригинальных способов нарезать торт, лучший год в вашей жизни, топ самых смешных фраз для знакомства — тема может быть любой. Дизайн делайте от души, а презентацию захватите с собой на флешке или отправьте организатору заранее Отправить презентацию: https://t.me/a_nechaeva Ты также можешь прийти зрителем — не выступать, а посмотреть, послушать и найти близкое. Атмосферу вечера дополнят чаепитие, музыка и милые беседы. Ты можешь выбрать билет: — «Участник» (если планируете выступить с презентацией); — «Слушатель» (если планируете посмотреть и послушать).
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