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  1. Красноярск
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Квиз «Шедевры мультипликации»

улица Перенсона, 23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Игры

Про событие

Мультфильмы любят не только дети, но и взрослые. Уже много лет мультипликация является важной частью искусства и, конечно, имеет богатую историю. Что появилось раньше: мультфильмы или кино? Какие изобретения начала XX века определили будущее мультипликации? На эти и другие вопросы ответят участники квиза. Также им предстоит вспомнить анимационные сериалы, которые уже стали классикой, и продемонстрировать знания о новых. Команды определят мультфильмы по стоп-кадру, цитатам персонажей, отзывам зрителей, расставят сериалы в правильном порядке по дате их выхода, угадают, к какому жанру относятся те или иные мультфильмы. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 227-72-23.

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