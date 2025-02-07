Мультфильмы любят не только дети, но и взрослые. Уже много лет мультипликация является важной частью искусства и, конечно, имеет богатую историю. Что появилось раньше: мультфильмы или кино? Какие изобретения начала XX века определили будущее мультипликации? На эти и другие вопросы ответят участники квиза. Также им предстоит вспомнить анимационные сериалы, которые уже стали классикой, и продемонстрировать знания о новых. Команды определят мультфильмы по стоп-кадру, цитатам персонажей, отзывам зрителей, расставят сериалы в правильном порядке по дате их выхода, угадают, к какому жанру относятся те или иные мультфильмы. Для участия необходимо зарегистрироваться по телефону: 227-72-23.