Красноярск – это современный индустриальный город с уникальной архитектурой, столица талантливых, выдающихся людей Сибири, один из красивейших городов страны. Каждый раунд квиза – импровизированная станция метро. Участников ждут остановки на станциях «Стартовая», «Городская», «Спортивная», «Культурная», на которых участники научатся соотносить муралы с их местоположением, узнают, в каком году был пущен первый общественный городской транспорт, какие виды спорта популярны среди красноярцев. На пятой, «Конечной», станции капитаны команд столкнутся в захватывающей напольную игру «Город К», после которой станет известна команда-победитель. Эта игра не просто проверка знаний и эрудиции. Это возможность узнать что-то новое о любимом городе!