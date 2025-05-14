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Квиз «Нетипичный Красноярск»

Высотная улица, 25

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 12+

Про событие

Красноярск – это современный индустриальный город с уникальной архитектурой, столица талантливых, выдающихся людей Сибири, один из красивейших городов страны. Каждый раунд квиза – импровизированная станция метро. Участников ждут остановки на станциях «Стартовая», «Городская», «Спортивная», «Культурная», на которых участники научатся соотносить муралы с их местоположением, узнают, в каком году был пущен первый общественный городской транспорт, какие виды спорта популярны среди красноярцев. На пятой, «Конечной», станции капитаны команд столкнутся в захватывающей напольную игру «Город К», после которой станет известна команда-победитель. Эта игра не просто проверка знаний и эрудиции. Это возможность узнать что-то новое о любимом городе!

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