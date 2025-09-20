Маркет, на котором ты сможешь найти уникальные находки, интересные беседы и поддержать локальных творцов в стенах исторического торгового дома. Два этажа, объединяя клуб «Дом», виниловый бутик «Круги» и фотостудию «Счастье», предстанут перед тобой в формате торгового дома. Что тебя ждёт? — Более 20 творцов Товары для дома, одежда, аксессуары и детские игрушки, созданные и производимые в нашем городе, а также книги от магазина «Бакен» и настольные игры от Hobby Games. — Зона Open Talk В Гостиной на 3 этаже на протяжении всего дня пройдут открытые обсуждения на тему книг, искусства и музыки. — Ярмарка винила Коллекционеры Красноярска на Культурном Маркете поделятся своими пластинками, которые можно приобрести себе только в этот день.