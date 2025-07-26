Вновь на святой горе встретятся лучшие Красноярские и Сибирские группы! В этом году для тебя выступят: DURA (Battle Drone Sludge Machine) SHADOWMOOR (black metal) (Новосибирск) Пытка (black metal) (Иркутск) Olshanoe (neo-folk / nature black metal) (Новосибирск) Tombweed (stoner / sludge) (Томск) PLEN (shoegaze / alternative) PVGALO (grindcore / hardcore) (Новосибирск) IT WAS A BAD CHOICE (hardcore) (Новосибирск) CULT 404 (beatdown hardcore) ЕНИСЕЙ (screamo / emo / black metal) (Новосибирск) Fallen lives (atmospheric black metal) SMRAD (black hardcore) (Новосибирск) Anal Kaban (grindcore) (Новосибирск) (В том году они были Экстазом Ванги, в этом дают новое шоу!) Паника в Селе (КИШ трибьют, звёздная группа!) (Новосибирск)