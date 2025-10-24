Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
На тусовке будут звучать легендарные треки конца 90-х, 2000-х и до 2017 года, охватывающие различные жанры: от хип-хопа до металкора, электроники и пост-панка. Всё, что играло на таких культовых каналах, как MTV, BRIDGE TV, A-ONE, и на твоих носителях.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи