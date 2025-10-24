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  1. Красноярск
  2. События

Kult970717

Kroika bar, проспект Мира, 57

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На тусовке будут звучать легендарные треки конца 90-х, 2000-х и до 2017 года, охватывающие различные жанры: от хип-хопа до металкора, электроники и пост-панка. Всё, что играло на таких культовых каналах, как MTV, BRIDGE TV, A-ONE, и на твоих носителях.

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