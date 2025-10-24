На тусовке будут звучать легендарные треки конца 90-х, 2000-х и до 2017 года, охватывающие различные жанры: от хип-хопа до металкора, электроники и пост-панка. Всё, что играло на таких культовых каналах, как MTV, BRIDGE TV, A-ONE, и на твоих носителях.