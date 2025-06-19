ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Тревога, FOMO и синдром самозванца

Виниловый бутик «Круги», проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+

Про событие

Тревога, FOMO и синдром самозванца — знакомые многим состояния, которые в этот четверг мы сможем обсудить вместе с психологом Марией Сидоровой. На встрече мы поговорим о том, что их объединяет, как они влияют на нашу жизнь, а также попробуем простые практики, которые помогут улучшить наше самочувствие А вы сможете поделиться своими мыслями, задать интересующие вопросы и открыть новые способы заботы о себе!

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста