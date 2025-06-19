Тревога, FOMO и синдром самозванца — знакомые многим состояния, которые в этот четверг мы сможем обсудить вместе с психологом Марией Сидоровой. На встрече мы поговорим о том, что их объединяет, как они влияют на нашу жизнь, а также попробуем простые практики, которые помогут улучшить наше самочувствие А вы сможете поделиться своими мыслями, задать интересующие вопросы и открыть новые способы заботы о себе!