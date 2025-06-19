Тревога, FOMO и синдром самозванца
Виниловый бутик «Круги», проспект Мира, 49
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 14+
Про событие
Тревога, FOMO и синдром самозванца — знакомые многим состояния, которые в этот четверг мы сможем обсудить вместе с психологом Марией Сидоровой. На встрече мы поговорим о том, что их объединяет, как они влияют на нашу жизнь, а также попробуем простые практики, которые помогут улучшить наше самочувствие А вы сможете поделиться своими мыслями, задать интересующие вопросы и открыть новые способы заботы о себе!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи