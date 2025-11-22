Встреча вместе с психологом Марией Сидоровой для тех, кто переживает трудные периоды, сталкивается с чувством опустошения, усталости или просто хочет разделить своё состояние с другими. Иногда важно просто быть рядом — говорить, слушать, молчать, понимать. Это не терапевтическая группа, а пространство поддержки — место, где можно выдохнуть, быть услышанным и найти немного тепла в общении. Можно делиться историями, можно просто присутствовать. Главное — быть.