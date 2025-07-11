Кружок Психологии: Счастье
Фотостудия Счастье, проспект Мира, 49 (2 этаж)
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Про событие
Что делает тебя счастливыми и как находить радость в каждом дне? Вместе с психологом Марией Сидоровой разберёшься, что на самом деле скрывается за понятием счастье — как с точки зрения психологии, так и с позиции нейробиологии. Будешь исследовать это состояние, постараешься понять его на глубоком уровне, а также через диалог и работу с метафорическими картами выведешь свои собственные формулы счастья.
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