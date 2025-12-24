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  1. Красноярск
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Кружок психологии: «Итоги года. Путь из 365 шагов»

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Уютная декабрьская встреча, где ты подведёшь итоги года — не формально, а осознанно и бережно. Поговоришь о том, зачем вообще подводить итоги, как это помогает замечать свой рост, укреплять уверенность, завершать важные этапы и входить в новый год более собранными и спокойными.

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