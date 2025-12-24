Уютная декабрьская встреча, где ты подведёшь итоги года — не формально, а осознанно и бережно. Поговоришь о том, зачем вообще подводить итоги, как это помогает замечать свой рост, укреплять уверенность, завершать важные этапы и входить в новый год более собранными и спокойными.