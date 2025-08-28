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  1. Красноярск
  2. События

Кружок Психологии: для чего нужны эмоции

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Гнев, радость, страх, грусть — эмоции сопровождают нас каждый день, но понимаешь ли ты, зачем они нужны и как с ними справляться? Тебя приглашают обсудить это с психологом Марией Сидоровой. Будут говорить о том, как эмоции влияют на нашу жизнь и что делать, когда они переполняют. А ты сможешь поделиться своим опытом, задать вопросы и узнать простые способы лучше понимать свои чувства.

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