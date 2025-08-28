Кружок Психологии: для чего нужны эмоции
Дом, проспект Мира, 49
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Про событие
Гнев, радость, страх, грусть — эмоции сопровождают нас каждый день, но понимаешь ли ты, зачем они нужны и как с ними справляться? Тебя приглашают обсудить это с психологом Марией Сидоровой. Будут говорить о том, как эмоции влияют на нашу жизнь и что делать, когда они переполняют. А ты сможешь поделиться своим опытом, задать вопросы и узнать простые способы лучше понимать свои чувства.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи