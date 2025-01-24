Лекция японоведа Василия Щепкина об истории рамэна — самого популярного японского блюда в мире. Рамэн — больше, чем одно из популярнейших блюд японской кухни. История этого блюда тесно переплетена с событиями, происходившими в Японии на протяжении всего XX века. Каким же образом блюдо с очевидно китайскими корнями превратилось в народное блюдо японцев и стало одним из лиц японской кухни по всему миру? В ходе лекции разберёшься: что такое рамэн? Это китайское или всё же японское блюдо? Что сделало его таким популярным в Японии и по всему миру? как относятся к этому блюду японцы сегодня?