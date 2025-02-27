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  1. Красноярск
  2. События

Королевство полной луны

проспект Мира, 88

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Завершение:

от 230₽ до 350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: 60-е годы XX века. Пара влюблённых подростков, живущих на острове в Новой Англии, убегает из-под присмотра взрослых. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приемные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем среди других бойскаутов, и Сьюзи Бишоп — замкнутая двенадцатилетняя неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд. Расписание доступно по кнопке «Купить билет».

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