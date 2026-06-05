Колыбельная волку
Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Открытие персональной выставки современного художника Павла Талана. Выставка исследует тему внутренней свободы, тревоги и инстинктов современного человека. Время работы выставки после открытия: ежедневно, с 9:00 до 21:00.
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