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Колыбельная волку

Индустрия, улица Ады Лебедевой, 93В

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Открытие персональной выставки современного художника Павла Талана. Выставка исследует тему внутренней свободы, тревоги и инстинктов современного человека. Время работы выставки после открытия: ежедневно, с 9:00 до 21:00.

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