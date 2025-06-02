Возраст 18+
Про событие
Ты срываешься. Ты выживаешь. Когда тревожно — хочется сладкого. Когда плохо на душе — «что-то пожевать». Когда всё вышло из-под контроля — ужин превращается в бесконечный перекус. И где-то между этим — чувство вины, тяжести и желание всё «исправить». Но что, если проблема не в силе воли? На онлайн-интерактиве тебя ждёт информация про эмоциональное заедание, страх еды, диеты, которые только усугубляют, и выход из этого замкнутого круга. Поговоришь честно: — Почему диеты и «правильное питание» не работают, когда внутри тревога. — Как формируется зависимость от еды и что её на самом деле запускает. — Почему срыв — не слабость, а симптом. — Как влияет самооценка на пищевое поведение. — Где граница между «хочу быть в форме» и «я ненавижу своё тело». Здесь не будет «мотивации похудеть к лету». Зато будет — пространство, где можно выдохнуть, не притворяться и, возможно, впервые посмотреть на свою еду — с пониманием, а не с упрёком. Это не «душная лекция» как в универе. Это встреча с собой. И, возможно, начало перемен. Присоединяйся к чату встречи, где появится ссылка на онлайн трансляцию: https://t.me/+65bmgxLXZOg5MzQy Ведущая: психолог клиники эмоционального здоровья Луч. Специалист по РПП.
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