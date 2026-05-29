Адам и Ева — первые влюбленные на Земле и по совместительству вампиры. Они питаются кровью и презирают людей, но ценят искусство и друг друга. Но мир изменился, и теперь их разделяют километры. Как сохранить такой долгий брак и выживут ли любовники в условиях современного мира, когда спрятать свою сущность не так-то просто? Встречу проведет София Бикканова — кинокритик, главный редактор журнала «SiberiaDOC Media» и куратор кинопроката «ого-го кино». После титров участники не разойдутся, а погрузятся в мир Джима Джармуша. Исследуешь его уникальный визуальный стиль и отыщешь зашифрованные в фильме цитаты. Разберёшь, как формируются образы таких противоречивых и притягательных героев, а в финале обсудишь главную тему картины — любовь, уходящую в вечность.