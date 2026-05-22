Пижамная киновстреча, где будут смотреть культовую комедию с атмосферой нулевых. Что тебя ждёт? • Приветственный-напиток — бокал алкогольного или безалкогольного игристого • Фотозона для красивых селфи • Атмосфера ночёвки с подружками • Обсуждение актёров-крашей и любимых сцен • Много смеха, твоих историй и общения Приходи в пижамах или бери их с собой.