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Про событие
Пижамная киновстреча, где будут смотреть культовую комедию с атмосферой нулевых. Что тебя ждёт? • Приветственный-напиток — бокал алкогольного или безалкогольного игристого • Фотозона для красивых селфи • Атмосфера ночёвки с подружками • Обсуждение актёров-крашей и любимых сцен • Много смеха, твоих историй и общения Приходи в пижамах или бери их с собой.
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