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Киновечер: «Дрянные девчонки»

Дом, проспект Мира, 49

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Пижамная киновстреча, где будут смотреть культовую комедию с атмосферой нулевых. Что тебя ждёт? • Приветственный-напиток — бокал алкогольного или безалкогольного игристого • Фотозона для красивых селфи • Атмосфера ночёвки с подружками • Обсуждение актёров-крашей и любимых сцен • Много смеха, твоих историй и общения Приходи в пижамах или бери их с собой.

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