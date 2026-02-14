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Киноужин: «Камон Камон»

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Просмотр чуткой и терапевтической инди-драмы 2021 года с Хоакином Фениксом. О фильме: Радиожурналист Джонни отправляется с 9-летним племянником в поездку по Америке. Совместное путешествие навсегда изменит каждого из них. Трогательная история об отношениях взрослых и детей, снятая номинантом на «Оскар» Майком Миллсом («Женщины ХХ века»). Угощают в этот вечер: - брускетты с паштетом и вялеными сливами - картошка фри с чесночно-сырным соусом - солёный попкорн - кокосовое печенье После просмотра обсудишь фильм с идеологом проекта «Давайте перейдём» Анастасией Нечаевой.

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