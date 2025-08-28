Советский фантастический фильм-притча режиссёра Андрея Тарковского, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1979 году по сценарию братьев Стругацких, написанному по мотивам их повести «Пикник на обочине». В некой запретной Зоне, по слухам, существует комната, где исполняются самые заветные желания. К этой комнате отправляются модный Писатель и авторитетный Профессор — каждый по своим причинам, о которых предпочитают не говорить. А ведёт их туда Сталкер — проводник по Зоне — то ли юродивый, то ли апостол новой веры. Вход свободный