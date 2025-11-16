Всероссийская премьера фильма «Сентиментальная ценность». Картину в видеоформате представит кинокритик Егор Москвитин. О фильме: После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссёр, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и её место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съёмочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга. «Сентиментальная ценность» — нежная комедийная драма о любви, семье и примиряющей силе искусства номинанта на «Оскар» Йоакима Триера. Фильм получил Гран-при Каннского фестиваля-2025 и выдвинут на соискание премии «Оскар»-2026 от Норвегии.