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  1. Красноярск
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Кинопоказ с разбором психолога: «Головоломка 2»

Пространство Женщин, улица 78-й Добровольческой Бригады, 32

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Будешь смотреть и разбирать один из расширяющих сознание мультиков про эмоции человека. Поговоришь: Про базовые эмоции и как они влияют на мозг человека, как возможно и важно уметь ими управлять и владеть. Ну и конечно увидишь и обсудишь, что происходит если твои эмоции не под твоим управлением. За ароматной чашкой чая, кофе и вкусняшками поделишься впечатлениями, выводами и осознаниями о фильме.

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