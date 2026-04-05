Кинопоказ с разбором психолога: «Головоломка 2»
Пространство Женщин, улица 78-й Добровольческой Бригады, 32
Начало:
Завершение:
990₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Будешь смотреть и разбирать один из расширяющих сознание мультиков про эмоции человека. Поговоришь: Про базовые эмоции и как они влияют на мозг человека, как возможно и важно уметь ими управлять и владеть. Ну и конечно увидишь и обсудишь, что происходит если твои эмоции не под твоим управлением. За ароматной чашкой чая, кофе и вкусняшками поделишься впечатлениями, выводами и осознаниями о фильме.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи