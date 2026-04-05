Будешь смотреть и разбирать один из расширяющих сознание мультиков про эмоции человека. Поговоришь: Про базовые эмоции и как они влияют на мозг человека, как возможно и важно уметь ими управлять и владеть. Ну и конечно увидишь и обсудишь, что происходит если твои эмоции не под твоим управлением. За ароматной чашкой чая, кофе и вкусняшками поделишься впечатлениями, выводами и осознаниями о фильме.