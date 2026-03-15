Формат живого обсуждения фильма с разбором и комментариями от психолога. Это история героини о самопознании и поиске счастья после расставания с мужем. О выстраивании новых отношений, о том как пережить кризис и заново полюбить жизнь. Работа над внутренним миром и отпускании прошлого. Ты проанализируешь состояние героини и то, как ей удалось справиться с обстоятельствами, с точки зрения психологии За ароматной чашкой чая, кофе и вкусняшками поделишься впечатлениями, выводами и осознаниями о фильме.