Кинопоказ с разбором психолога: «Ешь. Молись. Люби»
Пространство Женщин, улица 78-й Добровольческой Бригады, 32
Начало:
Завершение:
990₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Формат живого обсуждения фильма с разбором и комментариями от психолога. Это история героини о самопознании и поиске счастья после расставания с мужем. О выстраивании новых отношений, о том как пережить кризис и заново полюбить жизнь. Работа над внутренним миром и отпускании прошлого. Ты проанализируешь состояние героини и то, как ей удалось справиться с обстоятельствами, с точки зрения психологии За ароматной чашкой чая, кофе и вкусняшками поделишься впечатлениями, выводами и осознаниями о фильме.
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